Gıda denetimlerinde çarpıcı tablo: İstanbul’da 262 işletme kapatıldı

İstanbul Valiliği, kentte yürütülen gıda denetimlerine ilişkin kapsamlı verileri paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca yapılan denetimler kapsamında çok sayıda işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gıda Güvenliği Toplantısı’nın İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında İl AFAD Merkezi’nde yapıldığı belirtildi. Toplantı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunum yapıldığı, kent genelindeki gıda güvenliği uygulamalarının değerlendirildiği aktarıldı.

262 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait resmi kontrol sonuçlarına göre, İstanbul genelinde 135 bin 947 gıda işletmesine yönelik toplam 217 bin 277 denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda 9 bin 303 işletmeye idari para cezası uygulanırken, toplam ceza tutarının 565 milyon 258 bin 639 liraya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, denetimler kapsamında 87 kez savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 262 işletmenin faaliyetten men edildiği ve 7 bin 617 numunenin incelemeye alındığı bilgisi paylaşıldı.