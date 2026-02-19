Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye gitti. Köse’ye anjiyo yapıldı, stent takıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Köse’ye anjiyo yapıldı, stent takıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Fuat Köse, öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen Köse’nin anjiyo işlemi tamamlandı.

Fuat Köse'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanındı:

"Kıymetli hemşehrilerim; bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin"

Özlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada beraat kararıÖzlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada beraat kararıSiyaset
Oyuncu İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda: Kan ihtiyacı için çağrı yapıldıOyuncu İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda: Kan ihtiyacı için çağrı yapıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

chp giresun kalp krizi yoğun bakım
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Hesabından habersiz 1.6 milyon TL çekildi
Ocak ayı konut satış verileri açıklandı
Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu
9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum Mevduat faizlerinde son durum
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bankalarda faizsiz kredi yarışı: Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalarda faizsiz kredi yarışı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?