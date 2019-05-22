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Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist Aras Aslan yakalandı

Giresun'da "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri kategori"de yer alan terörist yakalandı.

Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist Aras Aslan yakalandı

Giresun'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #giresun
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