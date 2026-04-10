Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında partiden kesin çıkarma cezası verdi.

Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

Merkez Yönetim Kurulu'nun disiplin sevkinin ardından, karar süreci Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) bugünkü toplantısında tamamlandı. Dede'nin dosyasını inceleyen kurul, nihai kararını oy birliğiyle aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, alınan kararın detaylarını ve gerekçesini şu resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine; Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

