Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Giresun ili Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma ve ardından gelen tutuklama kararına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bakanlık, Dede'nin yasal mevzuat çerçevesinde görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını bildirdi.

"ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL TACİZ" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

''Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE,

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca “Çocuğa Karşı Cinsel Taciz” suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile “Çocuğa Karşı Cinsel Taciz” suçundan tutuklanması nedeniyle;

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.''

