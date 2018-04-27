Giresun merkezli 22 ilde yürütülen FETÖ operasyonunda 23'ü muvazzaf 29 askeri personel gözaltına alındı.

Giresun merkezli 22 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne yönelik operasyonda 23'ü muvazzaf 29 askeri personel gözaltına alındı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun merkezli, Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak illerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde görevli FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda belirlenen adreslerde haklarında yakalama kararı verilen astsubay ve uzman çavuş rütbelerine sahip 23'ü muvazzaf toplam 29 askeri personel gözaltına alındı.



Zanlıların örgüt içerisinde mahrem imam olarak nitelendirilen şahıslarla ardışık arama yöntemi kullanılarak kontörlü telefonlar aracılığıyla görüşme yaptıkları belirlendi.



Gözaltına alınan zanlıların sorgulanmak için bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri öğrenildi.