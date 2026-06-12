Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 32 ilde 111 şüpheli gözaltında

Giresun merkezli 32 ilde, 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 111 kişi yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 32 ilde 111 şüpheli gözaltında
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Emniyet güçleri, haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliye yönelik Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında hedef şahıslardan 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari konumdaki 16 şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paralara, çok sayıda dijital materyale ve çeşitli delillere el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların kimlik ve mesleki bilgileri operasyonun ardından soruşturma evraklarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı şüpheliler arasında Ceyhan Belediye Başkan Vekili Avukat S.A.Y.'nin eşi S.Y. de yer aldı. Öte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi S.Ç. ile İstanbul'da İngilizce öğretmeni olarak çalışan A.Ü. gözaltına alınan diğer isimler oldu.

18 AYLIK TAKİP SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Dev operasyonun arka planındaki süreç, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan iki ayrı siteyi incelemeye almasıyla başladı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada tam 18 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürütüldü. Emniyet birimlerinin aylar süren çalışmaları neticesinde, zanlıların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri saptandı.

40 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı mali incelemelerde örgütün para trafiği de deşifre edildi. Elde edilen bulgulara göre, söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tüm yönleriyle sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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