Giresun’da 600 milyonluk yolsuzluk iddiası! MASAK incelemesiyle ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bakanlık müfettişlerinin çalışmaları, Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki hesap hareketlerinde yaşanan olağandışı akışı gün yüzüne çıkardı.

Yürütülen incelemeler neticesinde, kuruma tahsis edilen bazı bakanlık ödeneklerinin usulsüz bir biçimde farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre işlemler sadece para transferleriyle sınırlı kalmadı; gerçekte hiçbir zaman var olmamış hayali projeler üzerinden resmi adımlar atıldı ve kritik kayıtlar sisteme bilinçli olarak eksik işlendi.

ŞÜPHELİ MÜDÜRE ULAŞILAMIYOR

Müfettişlerin incelemeleri derinleşirken, operasyonun şüphelisi konumundaki müdür Mustafa U.'nun akıbeti de araştırmanın odak noktalarından biri oldu. Hakkındaki işlemler devam ederken bir süre önce resmi olarak izne ayrılan şüpheliye şu anda ulaşılamıyor. Yetkililer, şahsın izini kaybettirmesi üzerine yurt dışına çıkış yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlk belirlemelere göre 600 milyon liraya ulaştığı değerlendirilen kamu zararının izini süren ekipler, şüphelinin finansal geçmişini geriye dönük taramaya devam ediyor. Mustafa U.'nun şahsi mal varlığı, dahil olduğu ticari faaliyetler ve gerçekleştirdiği tüm para transferleri kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu kapsamda tespit edilen taşınır ve taşınmaz varlıkların yanı sıra, üçüncü şahıslarla kurduğu ticari ilişkiler de soruşturma sürecinde detaylıca değerlendiriliyor.

Yürütülen adli ve idari soruşturmada dikkat çeken bir diğer konu ise spor kulüplerine yönelik mali desteklerle ilgili oldu. Şüphelinin bazı spor kulüplerine maddi destek sağladığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçen yetkililer, bu fonların niteliğini ve asıl kaynağını araştırıyor. Söz konusu desteklerin usulsüz ödeneklerden karşılanıp karşılanmadığı yürütülen soruşturmaların tamamlanmasıyla netlik kazanacak.