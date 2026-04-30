Giresun'da bıçaklı saldırı: Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı öldürüldü

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tarafları ayırmak için müdahale eden 18 yaşındaki Utku Konak bıçaklandı.

Aynı zamanda Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan Utku Konak, saldırı sonrası ağır yaralı olarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak, hastanede ameliyata alınmasına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Talıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla üzüntüsini dile getirdi. Erbakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”