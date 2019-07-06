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Girlevik Şelalesine ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalanlar kendini Girlevik Şelalesinden gelen buz gibi suyun altına attı. Erzincan Munzur Dağı eteklerinde bulunan şelale serinliği ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Girlevik Şelalesine ziyaretçi akını

Kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Sıcaktan bunalanların adresi buz gibi suyuyla Girlevik Şelalesi...

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi su 40 metre yükseklikten dökülüyor.

Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler şelalenin yanında fotoğraf çektirmek için adeta sıraya giriyor. Doğal güzelliğin tadını çıkaranlarda şelanin serinliğinde piknik yapıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Şelalesi'ne ulaşım kolyalığı da sağlanıyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Erzincan
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