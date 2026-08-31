Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 20 kişi hala kayıp

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan gemide yaşamını yitiren 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimliklerini kamuoyuna duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! 20 kişi hala kayıp
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan gemide yaşamını yitiren 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimliklerini kamuoyuna duyurdu.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve KKTC'nin tüm kurumlarının yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir."

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden 8 yolcunun Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğunu duyurdu.

20 KİŞİ KAYIP OLARAK ARANIYOR

Üstel, Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran'ın da kayıp olarak arandığını bildirdi.

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