Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 8'e yükseldi, 17 kişiden haber alınamıyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hâlâ haber alınamadığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 8'e yükseldi, 17 kişiden haber alınamıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde can kaybı arttı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazada yaşanan can kaybının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hâlâ haber alınamadığını açıkladı.

GEMİ 514 METRE DERİNLİKTE DENİZ TABANINA OTURDU

Arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Arıklı, batan geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğunu ifade etti. Bu derinlikte arama yapılabilmesi için Türkiye'den tam donanımlı bir geminin dalgıçlarla birlikte birkaç saat içinde bölgeye ulaşacağını söyledi. Bakan ayrıca sosyal medyada dolaşan dezenformasyon kaynaklı haberlere itibar edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

İKİ AY ÖNCE DENETİMDEN GEÇMİŞTİ

Arıklı, bugün batan geminin daha iki ay önce "Akdeniz" tersanesinde "Türk Loydu" adlı güvenilir bir şirketin denetiminden geçtiğine dikkat çekti. Geminin çok kısa sürede su almaya başladığını ve battığını belirten Arıklı, geminin neden battığının anlaşılması için sefer veri kaydedicisine ulaşılması gerektiğini söyledi.

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