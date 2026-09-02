Girne-Taşucu feribot kazasında kayıp 20 kişinin isim listesi açıklandı! İşte son durum

259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizin 550 metre derinliğinde batık gemiye ait olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edilirken, halen ulaşılamayan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

550 METRE DERİNLİKTE BATIK ENKAZ TESPİT EDİLDİ: TCG ALEMDAR BÖLGEYE GİDİYOR

Çalışmaları anbean takip eden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, deniz yüzeyinde ve derinliklerinde eş zamanlı ve hassas bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Bölgede yürütülen teknik taramalarda 550 metre derinlikte bir cismin saptandığını belirten Erhürman, cismin batan yolcu gemisi olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait kurtarma gemisi TCG Işın'ın sabah saatlerinde başlattığı su altı robotik tarama faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye TCG Alemdar gemisinin de sevk edildiği ve arama kurtarma çalışmalarına katılacağı bildirildi.

FACİADA KAYBOLAN 20 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Akdeniz'in karanlık sularında kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranan 18'i Türkiye Cumhuriyeti, 2'si KKTC vatandaşı 20 kişinin isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı:

Ferdi Törer (T.C.)

Mustafa Demir (T.C.)

Mahmut Demir (T.C.)

Özgür Gönül (T.C.)

Anni Azel Hilaloğlu (T.C.)

Şerife Özdemir (T.C.)

Süleyman Erdoğan (KKTC)

Saliha Miray Biçer (T.C.)

Mehmet Asaf Biçer (T.C.)

Orhan Bekret (T.C.)

Nazmiye Özbolat (T.C.)

Elmas Demir (T.C.)

İsmail Kurt (KKTC)

Yulia Özcan (T.C.)

Ayhan Özcan (T.C.)

Elife Bayır (T.C.)

Nihat Pancar (T.C.)

Mustafa Kemal Yaralı (T.C.)

Mehmet Bayhan (T.C.)

Mehmet Nuri Ayran (T.C.)