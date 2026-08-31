Girne'deki gemi faciasında 2 evladını kaybeden annenin feryadı: "Anne elimizi bırakma diye bağırdılar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere yola çıkan ve 267 kişiyi taşırken alabora olan katamaran tipi Türk yolcu gemisinde kaybolan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Girne'deki gemi faciasında 2 evladını kaybeden annenin feryadı: "Anne elimizi bırakma diye bağırdılar"
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Faciada 12 yaşındaki kızı Saliha Miray ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Asaf'ı kaybeden anne Ayten Biçer, dehşet anlarını ve gemideki ihmaller zincirini gözyaşlarıyla anlattı.

"TATİLE GELDİK, ÇOCUKLARIMI BURADA BIRAKIP GİDİYORUM"

Ailesiyle birlikte tatil dönüşü memleketlerine gitmek üzere gemiye binen Ayten Biçer, iki evladının gözleri önünde gemi enkazında sıkışıp kaldığını söyledi:

Son Haykırışları Kulaklarımdan Gitmiyor: "İnsanlar can havliyle birbirinin üzerine basıyordu. 20 kişinin üzerine basarak ancak çıkabildim. Çocuklarım arkamdan 'Anne elimizi bırakma' diye haykırdı ama çekemedim, gemide sıkışıp orada kaldılar."
Zemin Mazot Kaplıydı: "Üzerimize bavullar, ağır eşyalar devrildi. Her yer dökülen mazotla kaplıydı ve zemin aşırı derecede kayıyordu, tutunmak imkansızdı."

"CAN YELEĞİ VERİLMEDİ, ŞİŞME BOTLARA İLK PERSONEL ATLADI"

Gemi mürettebatının kriz yönetimindeki ihmallerine dikkat çeken acılı anne, personelin yolcuları geçiştirdiğini ve kurtarma ekipmanlarını önce kendilerinin kullandığını iddia etti:

"Hiç mi Ayağınız Suya Değmedi" Tepkisi: Fırtına başladığında yolcuların panik yaptığını belirten Biçer, görevlilerin kendilerine "20 dakikaya geçer, hiç mi ayağınız denize değmedi, sakin olun" diyerek yolcuları susturmaya çalıştığını ifade etti.

Can Yeleği Yoktu: Çocuklarına ve yolcuların çoğuna can yeleği dağıtılmadığını vurgulayan anne, "Çocuklarım can yeleksiz gitti. Kurtarma için açılan şişme botlara ilk olarak gemi personeli atladı" sözleriyle tepki gösterdi.

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