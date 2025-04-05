Gişelerde dehşet! Otomobil tıra arkadan çarptı

Son Dakika haberine göre, İstanbul’un Pendik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Kuzey Marmara Otoyolu’nda paniğe neden oldu. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, Kurnaköy Gişeleri’nde duran tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Kazanın hemen ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ancak ekiplerin tüm müdahalesine rağmen otomobilde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün kadın olduğu tespit edildi.