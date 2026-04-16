Giyemediği formayı mezarına bıraktı… 11 yaşındaki Adnan’ın mezarı başında yürek yakan anlar

Kahramanmaraş'ta okulunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, Osmaniye'de toprağa verildi. Anne Sonay Yeşil, oğlunun çok sevdiği ancak giyemediği Galatasaray formasını gözyaşları içinde evladının mezar taşına bıraktı.

Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in cenaze işlemleri tamamlandı. Küçük çocuğun cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'na getirilerek burada defnedildi.

Yeşiller Aile Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işlemlerinin ardından anne Sonay Yeşil, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anne Yeşil, hayatını kaybeden çocuğunun giyme fırsatı bulamadığı ve çok sevdiği Galatasaray formasını getirerek Adnan'ın mezar taşına bıraktı.

Mezar taşına bırakılan Galatasaray formasının, sürece dahil olan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafından temin edilerek getirildiği öğrenildi. Defin işlemlerinin ardından mezar başında bekleyen anne Sonay Yeşil'e, Milletvekili Asu Kaya'nın bizzat eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

