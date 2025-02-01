Gizli göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi: 15 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, 23 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyon, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gizli göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi: 15 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli merkezli düzenlenen büyük bir göçmen kaçakçılığı operasyonu, ülke çapında yankı uyandırdı. 10 Ekim 2024 tarihinde başlatılan ve 4 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlar, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında otel işletmecileri, bot üreticileri ve deniz motoru tedarikçileri de yer aldı.

Operasyonun başlatılmasında, Karamürsel ilçesindeki otellerde barındırılan düzensiz göçmenlerin, üretimi yapılan botlar aracılığıyla deniz yoluyla başka illere kaçırıldığının tespit edilmesi etkili oldu. Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin büyük bir göçmen kaçakçılığı ağı oluşturduğuna dair somut deliller elde edildi.

Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonlar, Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleşti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 15’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI, EKİPMANLARA EL KONULDU

Operasyonlar sırasında 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı ve Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekipler, kaçakçılık faaliyetlerinin önemli bir parçası olan 3 araca el koydu. Ayrıca, alıkonulan 2 araç ve bir fiber karinalı şişme bot da dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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