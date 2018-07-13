Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Oktar'ın sağ kolu olduğu belirtilen Didem Ürer ile birlikte toplam 190 kişi gözaltına alındı. İsrail için casusluk ile birlikte 34 ayrı suçlamanın yapıldığı soruşturmada, örgüt lideri Adnan Oktar ve yöneticilerin emniyet sorguları sürüyor.

Gözaltı sayısının 190'a ulaştığı Adnan Oktar suç örgütü operasyonları sürüyor.İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen operasyonlarda yakalanan örgüt lideri Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Oktar'ın sağ kolu olduğu belirtilen Didem Ürer emniyet tarafından sorgulanıyor.Operasyonun 3'ncü gününde sorgusu devam eden Adnan Oktar, yeni bir sağlık kontrolünden geçirildi.İsrail için ajanlık yapmak, suç örgütü kurmak, tehdit, şantaj, cinsel saldırı gibi 34 ayrı suçlamanın yer aldığı soruşturmada, eski örgüt üyelerinin de ifadesine başvuruluyor.Daha önce örgütte yer alan bir gizli tanığın Adnan Oktar örgütü ile ilgili verdiği ifade de oldukça çarpıcı. Bazıları ikna edilerek bazıları da zorla olmak üzere 30'dan fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ifade eden gizli tanık, Adnan Oktar'ın kendisini çıplak namaz kılmaya zorladığını da söyledi.Öte yandan Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operayson sırasında İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan, Ulusal Kanal'a operasyonlarla ilgili açıklamalar yaptı.Haber Merkezi programına telefon ile bağlanan Tantan, Adnan Oktar örgütünün, FETÖ kadar tehlikeli olduğunu ve yabancı servisler üzerinden finansal destek gördüğünü söyledi.İktidar ve muhalafete çağrı yapan Tantan, bu tip örgütlere karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.