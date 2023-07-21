Gizli toplantı CHP'yi hareketlendirdi! Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yi topladı

CHP’de “safları ve hedefleri” netleştiren bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, gibi isimler çevrim içi gizli toplantı yaptı.

Toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek sızdırıldı. Olağanüstü Parti Meclisi ve olağanüstü kurultay süreci için hazırlık yapıldığını ortaya koyan toplantı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu gizli toplantıyı MYK üyesinden öğrendi. Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ardından 19 Temmuz'da MYK’sını olağanüstü toplayarak başkanlık etti. MYK’da İmamoğlu ile hareket eden illere yapılan atamalar vardı. Van, Hakkâri, Diyarbakır Bağlar’a atama yapıldı.

Toplantıya, İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa’da olduğu için katılamazken, Gökhan Günaydın da Ankara’ya hareket etmesine karşın MYK’ya yetişemedi.

“Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur” görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi.

Kulislerde, “Genel Merkez’in konuyu büyütmeme” eğiliminde olacağı ifade edildi.