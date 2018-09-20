Doğu Akdeniz'de Ankara'nın tepkisini çekecek bir anlaşmaya imza atıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır denizaltında boru hattı ile doğalgaz taşınma anlaşması imzaladı. İmza töreninde Avrupa Birliği'nden de bir temsilci yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz"

Doğu Akdeniz'deki ekonomik zenginliklere göz diken ülkeler, Ankara'nın tepkisini çekecek bir anlaşmaya imza attılar.



Akdeniz sularında yaptıkları tatbikatlarla Türkiye'yi hedef alan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır, denizaltında boru hattı ile doğalgaz taşınma anlaşması imzaladı.



Anlaşmaya göre, Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği "münhasır ekonomik bölgede" bulunan doğalgaz, bu boru hattı ile Mısır'a taşınacak.



Rum kesimi anlaşmadan dolayı oldukça mutlu. İmza töreninde konuşan Rum Bakan Lakkotripis, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de bir dönüm noktası olduğunu savundu. İmza töreninde AB'li bir yetkili de hazır bulundu.



Ankara ise Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hamlelere karşı net bir tavır sergiliyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi.

