Gladyo kalıntısı Dervişoğlu NATO'ya övgüler yağdırdı

Küresel güç merkezlerinin Asya’ya kaydığı ve çok kutupluluğun inşa edildiği mevcut konjonktürde, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu parlamentodaki açıklamaları ile Türkiye’nin bağımsızlıkçı dış politika yönelimlerine karşı Atlantik teslimiyetçiliğine soyundu.

Dervişoğlu, Türkiye’nin bölgesel komşuları ve Avrasya’nın direnen güçleriyle kurmaya çalıştığı iş birliği zeminini hedef alırken, savunma ve ekonomi politikalarında Batı’ya bağlılığı savundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı geliştirdiği TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı önerisini "savrulma" olarak niteleyen Dervişoğlu, hedef tahtasına Bahçeli ile birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i yerleştirdi. Moskova ve Pekin gibi güç merkezlerinin müttefiklerini yarı yolda bıraktığını öne süren Dervişoğlu, bu iddiasını kurguladığı spekülatif senaryolarla desteklemeye çalıştı.

ABD, İsrail ve Avrupa’dan tehdit gelmediğini savunan Dervişoğlu, ihracat kalemleriyle gerekçesini açıklamaya çalıştı.

NATO’dan kopuş endişesi yaşayan, dağılan NATO'nun ve yenilen İsrail'in son fedaisi Dervişoğlu, Türkiye’yi İsrail tehdidinden NATO’nun koruduğunu savundu: "NATO’dan kopmuş, Batı’dan ayrılmış, Ortadoğu’da yalnızlaşmış bir Türkiye görüntüsü üretmeye uğraşıyorlar."