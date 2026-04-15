Gladyo kalıntısı Dervişoğlu NATO'ya övgüler yağdırdı

Türkiye’de NATO karşıtlığının yükselişi ve Türkiye-Rusya-Çin İttifakının dillendirilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu telaşlandırdı

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Küresel güç merkezlerinin Asya’ya kaydığı ve çok kutupluluğun inşa edildiği mevcut konjonktürde, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu parlamentodaki açıklamaları ile Türkiye’nin bağımsızlıkçı dış politika yönelimlerine karşı Atlantik teslimiyetçiliğine soyundu.

Dervişoğlu, Türkiye’nin bölgesel komşuları ve Avrasya’nın direnen güçleriyle kurmaya çalıştığı iş birliği zeminini hedef alırken, savunma ve ekonomi politikalarında Batı’ya bağlılığı savundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı geliştirdiği TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı önerisini "savrulma" olarak niteleyen Dervişoğlu, hedef tahtasına Bahçeli ile birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i yerleştirdi. Moskova ve Pekin gibi güç merkezlerinin müttefiklerini yarı yolda bıraktığını öne süren Dervişoğlu, bu iddiasını kurguladığı spekülatif senaryolarla desteklemeye çalıştı.

ABD, İsrail ve Avrupa’dan tehdit gelmediğini savunan Dervişoğlu, ihracat kalemleriyle gerekçesini açıklamaya çalıştı. 

NATO’dan kopuş endişesi yaşayan, dağılan NATO'nun ve yenilen İsrail'in son fedaisi Dervişoğlu, Türkiye’yi İsrail tehdidinden NATO’nun koruduğunu savundu: "NATO’dan kopmuş, Batı’dan ayrılmış, Ortadoğu’da yalnızlaşmış bir Türkiye görüntüsü üretmeye uğraşıyorlar."

İYİ Parti'nin TRÇ rahatsızlığına MHP'den yanıt: "Dervişoğlu, efendilerinin sesiyle konuşuyor"İYİ Parti'nin TRÇ rahatsızlığına MHP'den yanıt: "Dervişoğlu, efendilerinin sesiyle konuşuyor"Gündem
MHP Lideri Bahçeli'den okul saldırılarına ilişkin açıklamaMHP Lideri Bahçeli'den okul saldırılarına ilişkin açıklamaGündem
Polonya parlamentosunda Nazi sembollü İsrail protestosuPolonya parlamentosunda Nazi sembollü İsrail protestosuDünya
Müsavat Dervişoğlu nato israil devlet bahçeli Doğu Perinçek türkiye rusya çin
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Fransız meclisinden İsrail eleştirisine 5 yıllık hapsi öngören yasa tasarısı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 can kaybı 13 yaralı
Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya
30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek
“Dijital dünya kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor''
Türkiye ile Kazakistan arasında 14. Dönem KEK Protokolü imzalandı
Haksız ticari uygulamalara 49,8 milyon TL ceza
İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Kayseri'de kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu Kayseri'de kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu