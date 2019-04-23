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Göbeklitepe'de 23 Nisan konseri

Tarihi Göbeklitepe'de 23 Nisan dolayısıyla çocuklara özel konser düzenlendi. Devlet Opera ve Balesi de perdelerini çocuklar için açtı, minik balerinler "neşe" temalı temsil verdi.

Göbeklitepe'de 23 Nisan konseri

Devlet Opera ve Balesi bünyesindeki çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan dolayısıyla "neşe" temalı temsil verdi.

Minik balerinler, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık önderliğinde, "Paquita"ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşıdı.

Temsilin ikinci bölümünde sahne alan çocuk korosu ise cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları seslendirdi, renkli bir koreografi sergiledi.

Tarihi ören yeri Şanlıurfa Göbeklitepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel konser verildi.

Müziksever çocukların ilgiyle izlediği konserde orkestra üyesi 44 çocuk, Mozart ve Beethoven'den eserlerini çaldı. 

Yaklaşık bir saat süren konserde çocukların zaman zaman eserlere eşlik ederek tempo tuttu.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Göbeklitepe
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