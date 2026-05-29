Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe! Tarihi değiştirecek projede sona yaklaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri’nde yürütülen “Geleceğe Miras” projesi kapsamında çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı çalışmaları sürerken kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda bitirilmesi planlanan projede, ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinde de sona yaklaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’nin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağını vurgulayarak sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.