Göçmen kaçakçılarına ağır darbe! Bir haftada 22 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadelede son bir haftalık bilançoyu paylaştı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 393 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, yakalanan göçmen kaçakçılarından 22 kişinin tutuklandığı, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. Düzensiz göçmenlerin tamamı hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."