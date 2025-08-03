Göçmen kaçakçılarına ağır darbe! Bir haftada 22 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 22 kişinin tutuklandığını, 393 düzensiz göçmenin ise yakalanarak sınır dışı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe! Bir haftada 22 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadelede son bir haftalık bilançoyu paylaştı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 393 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, yakalanan göçmen kaçakçılarından 22 kişinin tutuklandığı, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. Düzensiz göçmenlerin tamamı hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybettiProf. Dr. Metin Sözen hayatını kaybettiGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı
Günün Manşetleri
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı!
Rusya'da bir deprem daha! Rusya'da bir deprem daha!
Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti