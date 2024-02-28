Göçmen kaçakçılarına yönelik “KALKAN-13” operasyonları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçıkları ve organizatörlerine yönelik düzenlenen “KALKAN-13” operasyonları ile ilgili bilgilendirme yayınladı.
İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-13” operasyonlarında; 42 Göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandığını belirtti.
Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-13” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2024
4️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
3️⃣3️⃣3️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her… pic.twitter.com/1lxWeSyiyp