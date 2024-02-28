Göçmen kaçakçılarına yönelik “KALKAN-13” operasyonları

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-13” operasyonlarında; 42 Göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandığını belirtti.

Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.