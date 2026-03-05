Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında Şubat ayında 8 operasyon gerçekleştirildiğini, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlının tutuklandığını belirtti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı
Yayınlanma:

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Turan, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Geçen ay sürdürülen asayişe yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlenmiş, 38 organizatör yakalanmış, 28 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 3 araca el konulmuştur. 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 120 yabancıya kimlik kontrolü yapılmış ve 3 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Şubat ayında terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 operasyon düzenlenmiş, 2 şüpheli yakalanmıştır.

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede Kırklareli örnek bir performans sergilemeye devam etmektedir. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarında Şubat ayında suçların aydınlatılma oranı yüzde 96,7 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir."

Vali Turan, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 26 silah ele geçirildiğini, 44 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 106 operasyon düzenlendiğini, 21 şüphelinin tutuklandığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kırklareli göçmen kaçakçılığı
Günün Manşetleri
Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı
İran: ''Türkiye topraklarına füze atmadık''
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon
Taralı alan ihlaline ceza yağdı
Çok Okunanlar
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?