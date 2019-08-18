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Göçmen kılığına giren 9 FETÖ'cü yakalandı

Göçmen kılığına giren 9 FETÖ'cü tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Bodrum açıklarında yakalanan zanlılar adliye sevk edildi.

Göçmen kılığına giren 9 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmek istedi.

Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele ekipleri, şüphelilerin, Gümbet Mahallesi'nden tekneyle çıkış yaptığı ihbarını aldı.

Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan biri kadın 9 şüpheli, Bodrum açıklarında yakayı ele verdi.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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