Denizde mahsur kalan göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti. Muğla açıklarında lastik botları su alan 22 göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'a gitmek için Muğla'dan yola çıktılar.



İnsan kaçakçıları aracılığıyla lastik bota bindiler. Ege Denizi'nde seyir halindeyken botları arızalandı, su almaya başladı.



Denizde mahsur kalan göçmenler, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yardım talep etti.



Sahil Güvenlik Komutanlığı kısa sürede göçmenlere ulaştı. 22 göçmen Datça Limanı'na getirildi.



Suriye, Irak ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



ulusal.com.tr