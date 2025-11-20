“Göğsüm ağrıyor” dedi, apar topar ameliyata alındı! Ünlü oyuncu yoğun bakımda

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü, Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, ciddi göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

"İnci Taneleri" adlı dizideki 'Kamuran ağabey' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, hissettiği göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan detaylı incelemeler sonrasında Erdoğan, vakit kaybedilmeden acil operasyon masasına alındı.

HAYATİ DAMAR YÜZDE 90 ORANINDA TIKALI ÇIKTI

Yapılan anjiyografi sonucunda, Erdoğan’ın kalbindeki en hayati damarın kritik bir seviyede, yani yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Bu durum, oyuncunun acil müdahale gerektiren ciddi bir risk altında olduğunu ortaya koydu. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Erdoğan’a stent takıldığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Deniz Erdoğan’ın eşi Elif Erol Erdoğan, eşinin sağlık durumuna ilişkin zorlu süreci ve yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında gidip gelen yıpratıcı bir bekleme sürecinden geçtiklerini aktardı.

"ACİL OPERASYONA ALINDI"

Eşi Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir devam eden zorlu ve uykusuz geçen süreci şu ifadelerle anlattı: "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı."

Elif Erol Erdoğan, sağlık durumu hakkında ise net bir açıklama yaparak şunları ekledi: "Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim.. Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine."

