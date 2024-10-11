Gökben Duman gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Duman'ın canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu tespit etti.

Evinin Önünde Yakalandı

Gelen şikayetler üzerine Gökben Duman hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya üzerinde Duman'ın tutuklanması için kampanyalar sunarken, canlı yayın sırasında yaptığı hareketlere günlük videolar da paylaşıldı. Duman'ın, paylaştığı videoların birinde, şehit çocukların olduğu bir yerde hakaret edildiği görüldü.