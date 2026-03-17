Gökbey Helikopteri uçuş onayını aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin sertifikasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e takdim etti. Bakan Uraloğlu, “Gökbey, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuştu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e düzenlenen törenle takdim etti. Törene, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da katıldı.

"MİLLİ ÜRÜNLERİMİZLE DÜNYA ÇAPINDA KÜRESEL BİR ÜRETİCİ VE İHRACAT ÜLKESİ OLDUK"

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalar ve ambargoların bir ülkenin kendi teknolojisini üretmesinin sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır. Bugün burada kutladığımız başarı da işte bu anlayışın somut bir meyvesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 24 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; Savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık.”

Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerine başladıklarını, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduklarını söyleyen Uraloğlu, “MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi.” diye konuştu.

Bu başarıların milletimizin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin alın teriyle yazıldığının altını çizen Uraloğlu, “Bu süreç, milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu… Bir zamanlar bize imkânsız denilenler, bugün gerçeğe dönüştü.” açıklamasında bulundu.

“180'DEN FAZLA SERTİFİKASYON TESTİ, YAKLAŞIK 18.000 UÇUŞ TEST NOKTASI, 800'DEN FAZLA UYUM DOKÜMANI”

TUSAŞ'ın 1973'te iki küçük kulübede başlayan bağımsızlık yolculuğunun bugün 4 milyon metrekarelik dev tesislerde, KAAN'dan HÜRJET'e, ANKA'dan ATAK-2'ye kadar dünya çapında projelerle taçlandığına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İŞTE BU BÜYÜK YOLCULUĞUN YENİ BİR ZİRVESİ DE BUGÜN KARŞIMIZDA: T625 GÖKBEY HELİKOPTERİ…"

Başlangıçta sivil amaçlı tasarlanan GÖKBEY, 23 Mart 2016'da yapılan başvuruyla başlayan, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuştu. 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18.000 uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı... Ve Şubat 2026'da gerçekleştirilen doğrulama uçuşları... Tüm bunlar, CS-29 standartları başta olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyumla tamamlandı.”

TÜRKİYE SAYILI ÜLKELER ARASINDA YERİNİ ALDI

Söz konusu sürecin, Kamusal Dönüşüm Modeli kapsamında geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile tamamen dijital ortamda, kanıt bazlı ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Uraloğlu, “Böylece Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Bu sertifika ile Türkiye sivil döner kanatlı hava aracı tasarlayıp, üretip ve kendi ulusal otoritesiyle yabancı bir bağımlılık olmadan sertifikalandırabilen seçkin ülkeler arasına katıldı. Artık ABD, Avrupa Birliği ülkeleri,

Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz.”

Uraloğlu, bunun sadece teknik bir başarı değil; tam anlamıyla teknolojik egemenlik, milli irade ve bağımsızlık manifestosu olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Yıllarca dış onaylara mahkum edilen bir ülkenin, kendi helikopterini kendi standartlarıyla dünyaya kabul ettirmesi, işte bu da başka büyük zaferin adıdır.” dedi.

“BU ESER, HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISIDIR; ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA EN GÜZEL ARMAĞANDIR”

Gökbey’in sadece bir helikopter olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sivil havacılıkta bağımsızlığımızın, sağlık, yangın söndürme, genel maksat görevlerinde milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur. Başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere, bu tarihi başarıyı gerçekleştiren herkesi yürekten tebrik ediyorum. Öncelikle, özveri ve emekleriyle bu gururu bize yaşatan TUSAŞ ailesini, Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu'nu ve tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi kutluyorum. Aynı şekilde, titiz ve profesyonel çalışmalarıyla sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzü, Genel Müdürümüzü ve değerli uzmanlarını, akademisyenlerimizi, üniversite hocalarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu eser, hepimizin ortak başarısıdır; şehitlerimizin aziz hatıralarına da en güzel armağandır.”