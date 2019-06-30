Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı

Gökbey Projesi kapsamında üretilen ikinci prototip helikopter ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla yaptı. Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilen, millî imkanlarla üretilen Gökbey'in seri üretimine geçilecek

Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.



Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kısa bir açıklama yaptı. Demir, 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşamanın daha geçildiğini söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor.



En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey, milli imkanalarla üretildi.



Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini de icra edebilecek.



ulusal.com.tr

