Gökçeada'da deniz tavşanı görüntülendi

Gökçeada dalış turizminin önde gelen bölgelerinden biri. Dalgıçlar, dalış için gittikleri bölgede bu kez su altında ender rastlanan deniz tavşanını görüntüledi.





Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede araştırma yapan yetkililer deniz tavşanı türü olan "aplysia depilansı "su altında görüntüledİ.



Deniz tavşanlarını 26 metrelik derinlikte 2'li 3'lü şekilde ilk defa görüntülediğini söyleyen dalgıç Selim Konya, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.



Deniz tavşanları, mürekkep balıkları gibi rahatsız edildiklerinde mor renkte sıvı salgılıyor. Uzmanlar zararsız olan deniz tavşanının neslinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.





ulusal.com.tr Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra turizmiyle de adını sıkça duyuran Gökçeada'da görüntülenen deniz tavşanı oldukça dikkat çekti.Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede araştırma yapan yetkililer deniz tavşanı türü olan "aplysia depilansı "su altında görüntüledİ.Deniz tavşanlarını 26 metrelik derinlikte 2'li 3'lü şekilde ilk defa görüntülediğini söyleyen dalgıç Selim Konya, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.Deniz tavşanları, mürekkep balıkları gibi rahatsız edildiklerinde mor renkte sıvı salgılıyor. Uzmanlar zararsız olan deniz tavşanının neslinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.