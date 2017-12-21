Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:19'da Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 11 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
ulusal.com.tr
Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:19'da Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.