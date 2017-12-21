Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:19'da Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 11 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.





ulusal.com.tr