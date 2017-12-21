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Gökova Körfezi'nde deprem (21 Aralık son depremler)

Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde deprem (21 Aralık son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:19'da Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 11 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #gökova körfezi
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