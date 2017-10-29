Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni ve TCG Göksu Fırkateyni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konuklarını ağırladı.

Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova ve TCG Göksu fırkateynleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ziyarete açıldı.



Dolmabahçe önlerindeki TCG Gökova Fırkateyni ile Sarayburnu Limanı'ndaki TCG Göksu Fırkateyni'ni ziyarete gelen vatandaşlara askeri personel eşlik etti. Konukları gezdiren askerler, gemilerle ilgili bilgi verdi.





Göksu Fırkateyni'ndeki ziyarete katılanlara, Donanma Komutanlığı'nı tanıtıcı video sunumu yapıldı.Dev Türk bayrağının asıldığı gemileri gazi ve şehit yakınları da ziyaret etti. Askeri personelle fotoğraf çektiren şehit aileleri ile gazilere öğle yemeği ikram edildi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gemiler bugün 14.00-17.30 saatleri arasında da gezilebilecek.