"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Gökova ve Göksu fırkateynleri, ziyarete açıldı

Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni ve TCG Göksu Fırkateyni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konuklarını ağırladı.

Gökova ve Göksu fırkateynleri, ziyarete açıldı

Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova ve TCG Göksu fırkateynleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ziyarete açıldı.

Dolmabahçe önlerindeki TCG Gökova Fırkateyni ile Sarayburnu Limanı'ndaki TCG Göksu Fırkateyni'ni ziyarete gelen vatandaşlara askeri personel eşlik etti. Konukları gezdiren askerler, gemilerle ilgili bilgi verdi.

Göksu Fırkateyni'ndeki ziyarete katılanlara, Donanma Komutanlığı'nı tanıtıcı video sunumu yapıldı.

Dev Türk bayrağının asıldığı gemileri gazi ve şehit yakınları da ziyaret etti. Askeri personelle fotoğraf çektiren şehit aileleri ile gazilere öğle yemeği ikram edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gemiler bugün 14.00-17.30 saatleri arasında da gezilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #gökova #göksu #tcg gökova fırkateyni #TCG Göksu Fırkateyni #Donanma Komutanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kağnıyla tören geçişine katıldı
Sonraki Haber
YÖK'ten tıp birincilerine mecburi hizmet kolaylığı teklifi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.