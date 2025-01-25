Gökyüzünde tarihi an: Gezegen dizilimi bugün gerçekleşiyor!

Güneş Sistemi'nin altı gezegeni Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 25 Ocak 2025 tarihinde nadir bir hizalanma gerçekleştirecek. Bu olay, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek eşsiz bir görsel şölen sunacak. Her gezegenin farklı yörünge süresi ve Güneş'e uzaklığı nedeniyle bu tür hizalanmalar, nadir ve etkileyici bir astronomik olay olarak kabul ediliyor.

EN SON 30 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Bu tür bir gezegen hizalanması en son 1995-1999 yılları arasında gözlemlenmişti. Yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşecek olan bu doğa olayı, hem bilim dünyası hem de amatör gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

Gezegen dizilimi bugün gün batımından hemen sonra, 19:00-19:30 saatleri arasında gözlemlenebilecek. Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olacak. Ancak Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek için teleskop veya yüksek güçlü bir dürbün kullanılması öneriliyor.