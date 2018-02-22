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'Gökyüzünün çelik kanatları' her zaman göreve hazır

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan videoda, operasyon alarmı üzerine muharip uçakların hazırlığı ve pilotların reaksiyonu gözler önüne serildi.

'Gökyüzünün çelik kanatları' her zaman göreve hazır

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, operasyon alarmı üzerine muharip uçakların hazırlığına ve pilotların reaksiyonuna ilişkin video paylaşıldı.

Sosyal video paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşılan "Muharip Uçakların Alarm Reaksiyon Görev Hazırlığı ve İcrası" konulu videoda, savaş uçakları ve pilotların sıklıkla icra ettiği operasyonlar tüm aşamalarıyla anlatıldı.

Görüntülerde, terörle mücadelede stratejik öneme sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında alarm reaksiyonu nöbeti tutan savaş pilotlarının, sabahın ilk saatlerinde alarm verilmesi üzerine hızla uçuş hazırlıkları yansıtılıyor.

Yurt hava sahasını 7 gün 24 saat kontrol altında tutan Hava Kuvvetleri personelinin, pilotlara görev emrini iletmesinin ardından jetlerin son kontrolleri gerçekleştiriliyor.

"Gökyüzünün çelik kanatları", kalkış izninin ardından "tam yüklü" havalanarak emir doğrultusunda belirlenen hedefleri imha ediyor.

Hedefi kısa sürede tam isabetle imha eden jetler, emniyetle üslerine dönüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #genelkurmay başkanlığı #tsk
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