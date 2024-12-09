Golan Tepeleri’nden Akdeniz’e: İsrail’in yeni oyunu

İsrail, Esad yönetiminin devrilmesiyle Suriye'ye girdi. Golan bölgesindeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail Ordusu, bununla yetinmeyip Suriye içlerine ilerlemeye başladı.

İsrail, karada akşam saatlerinde 14 kilometre derinliğe ulaştı. Beş kasabayı ele geçirdi. Sabaha karşı topçu ateşi ve savaş jetleri güneydeki Dera'yı ve Süveyda vilayetlerini vurdu.

Böylece İsrail 1973’ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girmiş oldu.



Prof. Dr. Fahri Erenel, Davut Koridoru ile İsrail ve Amerika’nın Irak petrolünü Akdeniz’e taşıyacağını söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri Irak üzerinden gelen petrolü Basra Körfezi'ne nakletmeden, burada biliyorsunuz İran'ın etkisi olabiliyor, zaman zaman akış aksıyor. Buradaki petrolü doğrudan doğruya aynı zamanda Davut Koridoru üzerinden de Akdeniz'e aktarma gibi de bir imkana kavuşmuş olacaktır."

Fırat'ın doğusu ve M4 Karayolunun güneyi dahil PKK terör örgütünün bölgesi olarak deklare edilecek. O El Tanf’tan geçen alttaki koridor tamamen İsrail'in kontrolünde kalacak. Onun batısında dürzilerden oluşan, özellikle Golan Tepelerin kuzey batısındaki yerde denize ulaşan bir yerde bir dürzi özel bölgesi kurulacak. Bu şekliyle de İsrail aslında PKK ile birlikte Suriye'nin bölünmesini şu anda plana göre bölünmesini sağlayan bir görev üstlenmiş durumda."



İsrail karadan Suriye’de ilerleyişini sürdürürken havadan da 100’den fazla saldırı gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetleri; radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzeleri gibi Suriye Devleti’nin askeri teçhizatlarını ve cephanesini imha etti.