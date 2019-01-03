AKP’nin Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bıraktığı Ankara’nın Gölbaşı ilçesine ilişkin önemli bilgiler ortaya çıktı. Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Fatih Duruay’ın ilçe halkı tarafından kabul görmediği, AKP’nin de diğer aday adaylarıyla ilgili çalışma yürütmediği öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın baskısıyla Gölbaşı’nın MHP’ye bırakıldığı ifade edildi.

AKP, Gölbaşı’nı MHP’ye bıraktı, işin iç yüzünü Ulusal Kanal ortaya çıkardı.



Başkent Ankara’nın turistik ilçelerinden Gölbaşı; Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakıldı. 2014 Yılında AKP’den istifa edip MHP’ye katılan Razaman Şimşek, iki partinin ortak adayı oldu.



Ulusal Kanal’ın AKP kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Gölbaşı’nın MHP’ye bırakılması iki temel sebebe dayanıyor.



AKP’li Fatih Duruay’ın ilçe halkı tarafından kabul görmediği, başarılı projeler ortaya koysa da halkla temas kuramadığı için aday gösterilmediği öğrenildi.



Diğer aday adaylarıyla ilgili de AKP genel merkezinin kapsamlı çalışma yürütmediği, MHP’nin de bu boşluktan faydalanarak kendi adayını ön plana çıkarttığı anlaşıldı.



İlçede ağırlığı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da baskısıyla, eski bir AKP’li olan Ramazan Şimşek aday yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şimşek’le görüşmesinde, “sen bizden tam gidememişsin, bari bıyık bırak da tarafın belli olsun” diye espri yaptığı öğrenildi.



Bunun yanı sıra, AKP teşkilatlarının, temayül yoklamalarında genel merkezin baskısıyla hareket ettiği, aday adaylarının mülakatlara çağrılmadığı iddia edildi. Adaylarda liyakat ve ehliyete önem verilmediği, adaylık kararlarının genel merkezdeki bir grup parti yöneticisi tarafından alındığı öne sürüldü.



Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin de genel merkezin baskısının tırması sonucu teşkilat tarafından aday gösterildiği iddia ediliyor.





HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

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