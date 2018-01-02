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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu'da vatandaşın tepki gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal ediliyor. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira teklif vererek kazanmıştı.

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Yapılaşma iptal edildi. Yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe sahip Bolu Gölcük tabiat parkı doğal haliyle kaldı. 

AKP'li Bolu Belediyesi'nin tabiat parkında yapılaşma için başlattığı ihaleye vatandaşlar tepki göstermişti. 

Tepkilerin ardından Bolu Belediye Meclisi'nde bir toplantı yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda ihalenin iptal edilmesi kararı alındı. 

Bolu Belesiyesi'nin açtığı ihalede Gölcük tabiat parkına 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 

12 firmanın katıldığı ihaleyi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira teklif vererek kazanmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bolu
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