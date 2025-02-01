Gönül Dağı 164. Bölüm Full izle!

Gönül Dağı’nın 1 Şubat Cumartesi yayınlanacak 164. bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlar. Selma’nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu. Behçet ve Fidan’ın kasabaya dönüşü, Dişçi Musa’nın evinin satışa çıkması ve daha fazlası Gönül Dağı’nın yeni bölümünde olacak.

Gedelli kasabasında yeni bölümde neler olacak?

Kasabalıya olan borçlarını ödeyen amcaoğulları, rahat bir nefes alırken Taner yaşadığı maddi sıkıntıyı eşinden saklamaya çalışır. Behçet ve Fidan ise zorlu bir yolculuğun ardından kasabaya geri döner. Diğer taraftan Dişçi Musa’nın evi satışa çıkar. Amcaoğulları evi satın alabilecek midir? Öte yandan, çocuklarına yetememenin üzüntüsünü yaşayan Rıfat, Divane’nin sözleriyle yeni bir kararın eşiğine gelir.

Gönül Dağı’nın merakla beklenen 164. bölümü 1 Şubat Cumartesi akşamı 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı dizisinin 1 Şubat günü yayınlanan 164. bölüm tek parça tam olarak TRT İzle'den izlenebilir link. İşte dizi izle linki...