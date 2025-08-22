Google’a flaş soruşturma: Play Store’da ödeme sistemi uygulamaları incelenecek

Yapılan açıklamada, Google’ın uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (GPB) kullanmaya zorlaması ve alternatif ödeme yöntemleri hakkında kullanıcı bilgilendirmesini engellemesinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırılacağı belirtildi.

Rekabet Kurulu, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan önaraştırmalar sonucunda, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemini zorunlu kıldığı ve geliştiricilerin kullanıcılarını alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesini engellediğini tespit etti. Kurul, bu uygulamaların rekabeti dışlayıcı ve sömürücü etkiler yaratabileceğini değerlendirerek, soruşturma açma kararı aldı.

Soruşturma, Rekabet Kurulu’nun 07 Ağustos 2025 tarihli ve 25-29/680-M sayılı kararıyla resmen başlatıldı.