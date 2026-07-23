Google'a üst üste kötü haber! 4,1 milyar euroluk cezanın ardından bu kez 890 milyon euro ceza verildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uymadığını belirleyerek şirkete sırasıyla 460 milyon euro ve 430 milyon euro olmak üzere iki ayrı para cezası uyguladı. Toplamda 890 milyon euroyu bulan yaptırımın temel gerekçesi olarak, Google'ın arama motorunda kendi hizmetlerine öncelik tanıması ve tüketicilerin daha ucuz satın alma kanallarına yönlendirilmesini kısıtlaması gösterildi.

ARAMA SONUÇLARINDA KENDİ HİZMETLERİNE İLTİMAS GEÇTİ

Soruşturma sonucunda, teknoloji devinin arama sonuçlarında adil davranmadığı sonucuna varıldı. Komisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şirketin haksız rekabet yaratan uygulamaları şu ifadelerle aktarıldı:"AB Komisyonu, Google'ın alışveriş, oteller, ulaşım ve spor müsabakalarının sonuçları dahil olmak üzere kendi hizmetlerine, Google Arama motorundaki üçüncü tarafların hizmetlerine göre ayrıcalıklı muamele gösterdiğini ve böylece DMA kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti. Google, arama sonuçları sayfasının üst kısmında veya geliştirilmiş görseller ve filtreler kullanarak arama sonuçlarında kendi hizmetlerini daha belirgin şekilde gösterirken, benzer üçüncü taraf hizmetlere aynı fırsat verilmemektedir''

İhlaller yalnızca arama motoruyla sınırlı kalmadı. Komisyon, Google Play platformundaki tavsiye prensiplerinin de kurallara uygun işlemediğini belirledi. İncelemelerde, uygulama geliştiricilerinin müşterilere erişiminin kısıtlandığı; uygulama tanıtım ücretlendirmeleri ile sürelerinin kabul edilebilir sınırları aştığı kayda geçirildi. Tespit edilen bu durumun ardından Komisyon, "Bugünkü iki kararın bir parçası olarak, AB Komisyonu Google'a uyumsuzlukları sona erdirmesi talimatını verdi" açıklamasını yaptı.

AB'DEN 60 GÜNLÜK ÜLTİMATOM VE DÜZELTME TALİMATI

AB Komisyonu, şirkete kestiği para cezalarına ek olarak sistemin işleyişine dair iki temel konuda teknik düzeltme yapmasını istedi. Verilen talimata göre Google, arama sonuçlarında yer alan üçüncü taraf hizmetleri adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde ele almakla yükümlü kılındı. Ayrıca, Google Play üzerinden uygulama sunan geliştiricilerin; hem platform içinde hem de dışında kullanıcılarla serbestçe iletişim kurabilmelerine, tekliflerini tanıtabilmelerine ve sözleşme yapabilmelerine izin verilmesi talep edildi.

Komisyon, istenen bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için teknoloji şirketine kesin bir süre sınırı koydu. Açıklamada, ''Google, Komisyonun kararlarına 60 gün içinde uymak zorundadır, aksi takdirde toplam dünya cirosunun yüzde 5'ine kadar periyodik ceza ödeme riski altındadır'' denildi.

Bu karar ve uyarının ardından AB Komisyonu, Google'ın talimatlar doğrultusunda harekete geçtiğini bildirdiğini aktardı.

4,1 MİLYAR EUROLUK ANDROID CEZASI ONANMIŞTI

Google'ın Avrupa Birliği ile yaşadığı rekabet ihlali sorunları bu cezayla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Birliği yüksek mahkemesi konumundaki Avrupa Birliği Adalet Divanı, şirketin Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce verilen 4,1 milyar euroluk antitröst cezasını onamıştı.

Avrupa Komisyonu, söz konusu dosyada Google'ı telefon üreticilerini Google Arama ve Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye zorlamakla suçlamıştı. Şirketin bu dayatmasının tüketicilerin tercihlerine sınır getirdiği, rakip arama motorları ile internet tarayıcılarının pazarda rekabet etmesini zorlaştırdığı karara bağlanmıştı.