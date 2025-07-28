Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gitmedi

SADECE 469 KİŞİYE ‘HAREKETE GEÇ’ UYARISI GİTTİ

Google, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde erken uyarı sisteminin beklendiği gibi çalışmadığını kabul etti. Sistem, milyonlarca kişiye gerekli bildirimi iletemedi.

Habertürk’ün aktardığına göre; eğer Google’ın algoritmaları doğru şekilde işlemiş olsaydı, merkez üssünün 157 kilometrelik çevresinde yaşayan yaklaşık 10 milyon kişi “Harekete Geç” uyarısı alabilecekti. Bu uyarı sayesinde, sarsıntıdan önce 35 saniyeye kadar hazırlık süresi mümkün olacaktı.

Ancak ilk depremde yalnızca 469 cihaza bu kritik uyarı gönderilebildi. Nedeni ise algoritmanın, 7,8 büyüklüğündeki depremi yalnızca 4,5 ile 4,9 arasında hesaplaması oldu. Google sözcüsü, “Her depremde öğrendiklerimizle sistemi geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.



Google araştırmacıları, yaşanan sistemsel hatayı bilimsel dergi Science’ta yayımladıkları makaleyle duyurdu. Raporda, sorun “sarsıntı tespit algoritmasından” kaynaklandı. İlk depremin büyüklüğü 4,5 olarak tahmin edildi, oysa gerçek değer 7,8’di.

İkinci depremde de benzer bir durum yaşandı. Bu nedenle “Harekete Geç” uyarısı sadece 8 bin 158 kişiye ulaşabildi. Diğer seviye olan “Dikkatli Ol” uyarısı ise 4 milyon cihaza gönderildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Google’ın erken uyarı sistemi, deprem dalgalarının merkezden çevreye yavaş yayılmasını fırsat bilerek çalışıyor. Sarsıntı merkezden uzak noktalara ulaşmadan önce, bölgedeki telefonlara uyarı bildirimi gönderiliyor.

En yüksek uyarı düzeyi olan “Harekete Geç”, telefonun uyku modunu devre dışı bırakıyor, yüksek sesli alarm veriyor ve ekranın tamamını kaplayan bir uyarı mesajı gösteriyor.

Daha düşük seviyedeki depremlerde ise “Dikkatli Ol” mesajı gönderiliyor. Bu uyarı, cihazı uyandırmadan daha sessiz bir bildirim olarak ulaşıyor.