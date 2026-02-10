Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tutuklama kararı

Son dakika... Giresun’un CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tutuklanmasına karar verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tutuklama kararı
Yayınlanma: Güncellenme:

Giresun’un CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adliye koridorlarında yeniden hakim karşısına çıktı ve tutuklandı. Soruşturma sürecindeki son gelişme yerel kamuoyunda geniş yankı buldu.

Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik “cinsel taciz” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Görele Cumhuriyet Savcılığı’na ifade vermeye çağrılmıştı. Savcılık ifadesinin ardından Dede, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilmiş; hakimlik ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı vermişti.

TUTUKLANDI

Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Dede yeniden adliyeye çağrıldı. Hakimlik, itiraz sonrasında yapılan sorgu sonucunda Dede’nin tutuklanmasına karar verdi.

HASBİ DEDE AÇIKLAMA YAPTI

Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların kamuoyuna yansıdığını belirterek, “iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı.

Muhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu: 44 yıla kadar hapis talebiMuhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu: 44 yıla kadar hapis talebiGündem
Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi rafa kaldırıldı: Savcılık soruşturması takip edilecekMesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi rafa kaldırıldı: Savcılık soruşturması takip edilecekSiyaset
görele giresun
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı
Yarın hava can sıkacak Yarın hava can sıkacak