Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tutuklama kararı

Giresun’un CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adliye koridorlarında yeniden hakim karşısına çıktı ve tutuklandı. Soruşturma sürecindeki son gelişme yerel kamuoyunda geniş yankı buldu.

Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik “cinsel taciz” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Görele Cumhuriyet Savcılığı’na ifade vermeye çağrılmıştı. Savcılık ifadesinin ardından Dede, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilmiş; hakimlik ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı vermişti.

TUTUKLANDI

Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Dede yeniden adliyeye çağrıldı. Hakimlik, itiraz sonrasında yapılan sorgu sonucunda Dede’nin tutuklanmasına karar verdi.

HASBİ DEDE AÇIKLAMA YAPTI

Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların kamuoyuna yansıdığını belirterek, “iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı.