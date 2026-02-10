Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kimdir? Neden tutuklandı?

HASBİ DEDE KİMDİR?

2002–2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı profesyonel liglerde futbol hakemliği yapan Dede, uzun süre hakem olarak görev almış ve 2018–2021’de Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Aynı zamanda 2006’dan bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. adlı firmada müteahhit olarak da faaliyet göstermektedir.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Hasbi Dede, 2020 yılında CHP’ye üye olduktan sonra yaklaşık bir yıl Görele İlçe Teşkilatı’nda Sosyal Politikalar Komisyon Başkanı olarak görev aldı. Ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterilen Dede, 4.393 oy (%47,28)alarak seçimi kazanmış ve Görele Belediye Başkanı olmuştur.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE İDDİALAR

Dede hakkında yürütülen soruşturma, sosyal medya üzerinden paylaşıldığı iddia edilen bir iletişim nedeniyle başlatıldı. Soruşturmada, sosyal medya aracılığıyla bir kişiye yönelik “cinsel tacizde bulunduğu” iddiası yer aldı ve bu iddianın şikâyet edilmesi üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Savcılık talimatıyla Dede, savcılıkta ifadesi alınmak üzere çağrıldı. İlk ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı; yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Dede bu süreçte iddiaları reddetti.

SAVCILIK İTİRAZI VE TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın serbest bırakılma kararına itiraz etmesi üzerine Dede yeniden adliyeye çağrıldı. İtirazın kabul edilmesiyle birlikte hakimlik tarafından bu kez Dede’nin tutuklanmasına karar verildi, tutuklanması kararlaştırıldı.