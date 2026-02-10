Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kimdir? Neden tutuklandı?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik “cinsel taciz” iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık itirazı sonrası tutuklandı. Hasbi Dede kimdir, iddialar ne?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kimdir? Neden tutuklandı?
Yayınlanma: Güncellenme:

HASBİ DEDE KİMDİR?

2002–2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı profesyonel liglerde futbol hakemliği yapan Dede, uzun süre hakem olarak görev almış ve 2018–2021’de Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Aynı zamanda 2006’dan bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. adlı firmada müteahhit olarak da faaliyet göstermektedir.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Hasbi Dede, 2020 yılında CHP’ye üye olduktan sonra yaklaşık bir yıl Görele İlçe Teşkilatı’nda Sosyal Politikalar Komisyon Başkanı olarak görev aldı. Ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterilen Dede, 4.393 oy (%47,28)alarak seçimi kazanmış ve Görele Belediye Başkanı olmuştur.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE İDDİALAR

Dede hakkında yürütülen soruşturma, sosyal medya üzerinden paylaşıldığı iddia edilen bir iletişim nedeniyle başlatıldı. Soruşturmada, sosyal medya aracılığıyla bir kişiye yönelik “cinsel tacizde bulunduğu” iddiası yer aldı ve bu iddianın şikâyet edilmesi üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Savcılık talimatıyla Dede, savcılıkta ifadesi alınmak üzere çağrıldı. İlk ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı; yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Dede bu süreçte iddiaları reddetti.

SAVCILIK İTİRAZI VE TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın serbest bırakılma kararına itiraz etmesi üzerine Dede yeniden adliyeye çağrıldı. İtirazın kabul edilmesiyle birlikte hakimlik tarafından bu kez Dede’nin tutuklanmasına karar verildi, tutuklanması kararlaştırıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tutuklama kararıGörele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tutuklama kararıGündem
görele giresun kimdir
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9’da başlayacak: Kesinti listesi açıklandı
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı
Yarın hava can sıkacak Yarın hava can sıkacak