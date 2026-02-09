Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'den adliye çıkışı ilk sözler: "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum"

Giresun’da savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'den adliye çıkışı ilk sözler: "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum"
Yayınlanma: Güncellenme:

Dün akşam saatlerinde Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine adliyeye giden Dede, savcılık makamında ifade verdi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Hasbi Dede, dosyayı inceleyen savcı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda Başkan Dede hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Karar doğrultusunda Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"SİZLERİ MAHCUP ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye binasından ayrılan Hasbi Dede, kapıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürece dair konuşan Dede, şu ifadeleri kullandı: "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun."

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin yeni nüfusu belli olduTÜİK açıkladı: Türkiye'nin yeni nüfusu belli olduGündem
İstanbul'da bu hafta neler var? İşte dev etkinlik rehberiİstanbul'da bu hafta neler var? İşte dev etkinlik rehberiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

görele
Günün Manşetleri
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi
Yurtta hava nasıl olacak? Yurtta hava nasıl olacak?
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu