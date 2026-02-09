Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'den adliye çıkışı ilk sözler: "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum"

Dün akşam saatlerinde Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine adliyeye giden Dede, savcılık makamında ifade verdi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Hasbi Dede, dosyayı inceleyen savcı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda Başkan Dede hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Karar doğrultusunda Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"SİZLERİ MAHCUP ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye binasından ayrılan Hasbi Dede, kapıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürece dair konuşan Dede, şu ifadeleri kullandı: "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun."