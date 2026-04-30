Görele Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye hapis cezası: Karar protesto edildi

Giresun’un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar çıktı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Kararın ardından Tuana Torun’un arkadaşları, ellerinde fotoğraflarla adliye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.