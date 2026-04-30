Görele Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye hapis cezası: Karar protesto edildi

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Görele Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye hapis cezası: Karar protesto edildi
Giresun’un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar çıktı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Kararın ardından Tuana Torun’un arkadaşları, ellerinde fotoğraflarla adliye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

