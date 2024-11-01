Görev Medya heyetinin Çin ziyareti: Ulusak Kanal ve Aydınlık heyeti Pekin, Şangay VE Shenzhen'da

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticilerinden oluşan gazeteci heyeti, Çin Ankara Büyükelçiliği'nin davetiyle 20-26 Ekim günleri arasında Çin'de bir dizi programa katıldı.

Ulusal Kanal ve aydınlık heyeti, ilk olarak Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ünlü Mavi Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık temsilcileri Çin'in dev e-ticaret şirketlerinden JD.com’un merkezi ve depolarını de ziyaret etti. Şirket, dünyanın en büyük drone teslimat sistemlerinden birine sahip ve Çin'in en büyük iki e-ticaret firmasından biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretin üçüncü gününde heyet, Çin Medya Grubu’nun Türkçe servisini ziyaret etti. Çin Medya Grubu yöneticileri, Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın doğru haberlerdeki öncülüğüne ve Batı Asya'nın önemli bir haber kaynağı olduğunu vurguladı. Görüşmede, haber ve analiz paylaşımı konularında işbirliği olanakları ele alındı.

Görev Medya yöneticisi Cem Dikmen'in başkanlığındaki heyet son olarak, Shenzhen kentinde, Çin’in önemli teknoloji devlerinden Honor'u ziyaret etti. Çin Komünist Partisi yöneticileri tarafından "Çin'e özgü sosyalizmin pilot bölgesi" olarak tanımlanan Şincin, Çin lideri Xi Jinping’in ilk yurt içi ziyaretini gerçekleştirdiği yer olarak da biliniyor.