İzmir’den umutları arttıracak bir haberle devam ediyoruz. Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, Kaynak Yayınları ve Üretici Matbaacılık şirketinin bağlı olduğu Görev Vakfı İzmir İl Temsilciliği açıldı.

GÖREV MEDYA İzmir’de yeni hedeflerle yeni binasını açtı.



Görev Vakfı İzmir İl Temsilciliği kuruldu. Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, Kaynak Yayınları ve Üretici Matbacılık İzmir Büroları Görev Vakfı çatısı altında biraraya geldi.



İzmir Şehir merkezi noktasında bulunan temsilcilik binası törenle açıldı.



Görev Vakfı İl Temsilcisi Av. Erdoğan Özer İzmir’deki projeleri açıkladı.



Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu patronsuz medya vurgusu yaptı.



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da "Hasan Tahsin ve Kubilay gibi görev başındayız" dedi.



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de açılışa katıldı.



Açılış törenine eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan, eski CHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Görev Vakfı Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Tunç Akkoç, Ege Koop Başkanı Hüseyin Arslan, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Balcı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Rıfat Mutlu ve Dr. Serhan Bolluk, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, ADD ilçe Başkanları ve İş adamları katıldı.



Davetliler açılış töreninin ardından Görev Vakfı’nın yeni hizmet binasını gezdi.



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